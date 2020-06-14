الإسماعيلي يحسم موقفه من التفاوض مع فوزي البنزرتي

حسم مسؤولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان موقفهم من التفاوض مع التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني السابق للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم .
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن أسم البنزرتي لم تطرح على طاولة الدراويش الفترةالماضية أو الجارية .
وأضاف قائلًا إن مسؤولي مجلس إدارة النادي يفضلون بشكل دائم المدرب الإجنبي مشيرًا إن البنزرتي مدرب كبير في السن ومن الصعب كيفية التعامل مع لاعبي الإسماعيلي لأن أغلب اللاعبين صغارالسن لم يتخطوا الخمسة وعشرون
وتابع المصدر قائلًا إن الفرنسي ديديه جوميز مازل متواجد مع النادي الإسماعيلي وفي حالة إستئناف الدوري المصري الممتاز يعود المدرب لتدريب الفريق من جديد .
وواصل قائلًا إن ديديه جوميز يتابع جميع اللاعبين في الوقت الحالي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ويرسل لهم بشكل دائم البرامج التدريبيه للحفاظ على ليقاتهم في فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا .
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