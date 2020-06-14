لاعب المقاولون العرب يستعرض "عضلاته"

استعرض الكولومبي لويس إدوارد، محترف المقاولون العرب، عضلاته خلال جلسته بالجياميونزم. نشر إدرواد لاعب المقاولون صورة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يستعرض عضلاته ولياقته مع احتمالات عودة الدوري الممتاز. على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يستعرض عضلاته ولياقته مع احتمالات عودة الدوري الممتاز. وأعلن اتحاد الكرة عن توقف النشاط الكروي في مصر منذ شهر مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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