نادي المقاولون يواصل أعمال التطهير والتعقيم داخل منشآته

يواصل نادى المقاولون العرب الرياضى أعمال التطهير والتعقيم داخل النادى للحد من تفشي فيروس كورونا بالإضافة لأعمال التطوير بالنادي، متضمنا حديقة الطفل لخدمة الأعضاء بجانب استخدام بوابات التعقيم الذاتى والإجراءات الاحترازية. بالنادي، متضمنا حديقة الطفل لخدمة الأعضاء بجانب استخدام بوابات التعقيم الذاتىوالإجراءات الاحترازية. كما يجري النادي أعمال الصيانة الدورية بشكل مستمر داخل منشآت النادي، مستغلًا فترة التوقف للأنشطة الرياضية بالنادي، بعد توقفها إثر تفشي الفيروس العالمي.

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