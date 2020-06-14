غموض حول مستقبل أوباميانج في أرسنال

بات الغموض يحيط بمصير الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، بشأن تجديد عقده، حيث من المقرر أن يدخل العام الأخير من عقده، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الأشهر الأخيرة.

قال اللاعب في تصريحات أبرزتها مجلة "مترو": "لم أتلق عرضًا أخيرًا ولكن بالطبع كانت هناك مناقشات مع النادي، إنهم

الذين يمتلكون المفاتيح وعليهم القيام بعملهم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "إنها نقطة تحول في مسيرتي، لقد كنت صريحًا جدًا مع الجميع، وسيكون بالطبع قرارًا صعبًا للغاية، ربما يكون أهم قرار في مسيرتي، ولكن حتى الآن لم يتم تقرير أي شيء".

وواصل: "بالطبع أرى العناوين في المستقبل، وكل لاعب منافس يحلم بالفوز بالألقاب، وسيطرح الجميع السؤال إذا كنت ترغب في الفوز في أرسنال أو الفوز في مكان آخر، كما قلت، المستقبل هو الذي سيخبرنا بذلك، لكني أريد الفوز بالألقاب. هذا واضح والجميع يعرف ذلك".

ويسعى نادي أرسنال إلى حسم مصير اللاعب في أقرب وقت، حتى يفكر في بيع أوباميانج قبل أن ينتهي عقده في الصيف المقبل ويضطر النادي الإنجليزي إلى التفريط في اللاعب مجانًا من دون الاستفادة منه.