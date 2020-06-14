3 عروض أمام المغربي أشرف حكيمي تهدد بقاءه مع ريال مدريد

كشفت إذاعة "واندا سيرو" الإسبانية عن وجود عروض رسمية من أندية أوروبية كبرى، لضم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد.
قالت إذاعة "اوندا سيرو"، ان حكيمي لديه عروض جاهزة من ٣ أندية من ضمنهم ناديه الذي يلعب معه، دورتموند ، بالإضافة لبايرن ميونخ و انتر ميلان.
وأضحت الإذاعة بأن نادي ريال مدريد لن يتخلىعن اللاعب المغربي بأقل من مبلغ 60 مليون يورو من أجل بيعه.
على الجانب الاخر، أكد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي، أن هدف اللاعب هو ريال مدريد ، لأنه أفضل فريق في العالم.
وواصل:" لا نريد أن نبتعد عن ريال مدريد كثيرًا، سنتوصل لإتفاق، علينا التفكيرفي المشاركة حاليًا، ريال مدريد بالنسبة له أفضل فريق في العالم".
وتابع:" لكن هو تطور بشكل جيد مع دورتموند، لقد بدا لي دورتموند المكان المثالي له، من أجل المشاركة واللعب، ما يريده أشرف هو لعب المباريات، وهو الوحيد من دورتموند الذي كان دائمًا أساسيًا".
ويلعب حكيمي للموسم الثاني مع دورتموند على سبيل الإعارة، ويقدم مستويات جيدة للغاية لفتت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، من أجل ضمه، و يرتبط حكيمي بعقد مع الملكي حتى 2022.
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