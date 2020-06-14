وزير الرياضة أشرف صبحي ضيف برنامج "نمبر وان".. على قناة النهار الليلة

يحل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفًا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، في الحادية عشر مساء اليوم الأحد.

ويتحدث الدكتور أشرف صبحي عن خطة عودة الأنشطة الرياضية في مصر بالإضافة إلى كشفه عن قيمة المبالغ المالية التي خصصتها الوزارة من أجل جميع الأندية واللاعبين في ظل جائحة فيروس

كما يستضيف عمر ربيع ياسين الدكتور محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، وذلك للحديث عن موقف الأجهزة من عودة النشاط وكيفية تحصين اللاعبين من الفيروس خارج الملعب وداخله، بالإضافة إلى خطة الجهاز الطبي في بيراميدز من اجل تحصين اللاعبين وحمياتهم ضد الفيروس.

برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء في كل أسبوع.

عن قيمة المبالغ المالية التي خصصتها الوزارة من أجل جميع الأندية واللاعبين في ظل جائحة فيروس كورونا المتسجد.كما يستضيف عمر ربيع ياسين الدكتور محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، وذلك للحديث عن موقف الأجهزة من عودة النشاط وكيفية تحصين اللاعبين من الفيروس خارج الملعب وداخله، بالإضافة إلى خطة الجهاز الطبي في بيراميدز من اجل تحصين اللاعبين وحمياتهم ضد الفيروس.برنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء في كل أسبوع.

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