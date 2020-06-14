مورينيو يهاجم سولشاير قبل قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام

هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، نظيره النرويجي أوليه جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، والذي تولى قيادة الشياطين الحمر خلفًا لمورينيو.
سيلتقي الثنائي عندما يسافر يونايتد لمواجهة توتنهام، يوم الجمعة المقبل، مع عودة الدوري الممتاز إلى العمل بعد توقفلمدة ثلاثة أشهر، وستكون هذه هي المرة الثانية التي سيتواجه فيها كلا المديرين مع تفوق سولشاير في المباراة الأولى خلال ديسمبر عندما فاز يونايتد 2-1 على توتنهام في أولد ترافورد.
وذكرت صحيفة "ذا أتليتك"، أن مورينيو كان يشكك في قدرة النرويجي على تولي وظيفة كبيرة مثل إدارة يونايتد، وحاول أكثر من مرة أن يقلل من سولشاير بأنه ليس على مستوى المهمة في أولد ترافورد.
ويستأنف مانشستر يونايتد الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، وأربع نقاط فوق توتنهام هوتسبير.
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