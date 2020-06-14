صبحي يكرم آية مدني ويدعوها للمشاركة في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللاعبة آية مدني لاعبة منتخب مصر السابق للخماسي الحديث لدورها الملموس في مناصبها الدولية حيث تتولى منصب عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد

الدولي للخماسي الحديث.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللاعبة، أكد خلاله على دعم الوزارة لها، والاستفادة من خبراتها بمشاركتها في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والذي تتبناه

الوزارة، وكذا مشاركتها في عضوية اللجنة العلمية للوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي اللاعبين الدوليين السابقين الذين أعطوا الكثير لمصر في مختلف الألعاب، وذلك بما يعود بالنفع على تطوير أداء اللاعبين المصريين، واكتشاف الموهوبين منهم، ووضع خطط إعدادهم بالشكل الأمثل لتحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.