كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللاعبة آية مدني لاعبة منتخب مصر السابق للخماسي الحديث لدورها الملموس في مناصبها الدولية حيث تتولى منصب عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحادالدولي للخماسي الحديث.
وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللاعبة، أكد خلاله على دعم الوزارة لها، والاستفادة من خبراتها بمشاركتها في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والذي تتبناهالوزارة، وكذا مشاركتها في عضوية اللجنة العلمية للوزارة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي اللاعبين الدوليين السابقين الذين أعطوا الكثير لمصر في مختلف الألعاب، وذلك بما يعود بالنفع على تطوير أداء اللاعبين المصريين، واكتشاف الموهوبين منهم، ووضع خطط إعدادهم بالشكل الأمثل لتحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر صبحي يكرم آية مدني ويدعوها للمشاركة في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.