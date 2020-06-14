الكاف يدرس تأجيل كأس أمم أفريقيا بسبب صيف 2021 المُزدحم

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 لمدة عام، لتقام في نفس سنة نهائيات كأس العالم المقرر لها على الأراضي القطرية في شهر نوفمبر.

وكشف سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “عبد المنعم باه” عن تكثيف الاتحاد لاجتماعاته على مدار الأسبوعين الماضيين من أجل التوصل لقرار نهائي بشأن مواعيد المباريات القادمة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

وقال عبد المنعم باه في حديثه مع راديو سبورت إنفو دوالا الكاميروني “الاتحاد الأفريقي يواصل العمل لإيجاد حلول سريعة لجميع المشاكل التي تعرضت لها مسابقاته بسبب جائحة فيروس كورونا، نحن نعمل على استئناف جميع المسابقات وفقًا للشروط الملزمة لهذا الاستئناف”.

وأكد “كاف يعمل بكل قوة لوضع المواعيد الجديدة في وقت قريب، ويمكنني القول أن هذا العمل ممل للغاية لأننا نتواصل مع الاتحادات المحلية بصفة دائمة للتشاور معهم حول إدارتهم للأزمة الحالية”.

واعترف سكرتير عام الكاف “نسبة ليست بالضئيلة تصل لـ 25٪ من الاتحادات المحلية مازلت مترددة حول حسم مصير مسابقاتهم المحلية بين الإلغاء أو إعادة جدولة المباريات مع حلول شهر أغسطس المقبل، بالتالي فمن الواضح أن الكاف ستكون لديه مسابقات يصعب إعادة جدولتها مثل كأس أمم أفريقيا للسيدات التي يجب أن تقام في نوفمبر 2020، حيث كان مقررًا إقامة تصفيات هذه البطولة خلال شهر أبريل الماضي، إلا أننا أضطررنا لتأجيلها بسبب كورونا”.

الحل في أكتوبر ونوفمبر

يعتقد عبد المنعم باه أن حل مشكلات الكاف متوقف على ما سيحدث في شهري أكتوبر نوفمبر القادمين، فإذا لم تقام مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 خلالهما، سيضطر الاتحاد للتفكير في خطة بديلة وهي تأجيل البطولة المقرر لها في الكاميرون لمدة سنة.

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وأوضح عبد المنعم باه “لو لم نتمكن من التعوض في شهري أكتوبر ونوفمبر سنفكر في خطة بديلة تتعلق بتأجيل كأس أمم أفريقيا 2021، وهو مقترح لم يتم طرحه على جدول أعمال الاتحاد في الفترة الماضية”.

وتابع “لكن مع استمرار الأزمة الراهنة فإن سيناريو التأجل أمر وارد الحدوث، ومع ذلك يبقى إجراء البطولة في يناير المقبل على رأس أولوياتنا، وكما يعلم الجميع اللعب في شهري يونيه ويوليو بدولة الكاميرون سيكون أمرًا صعبًا بسبب الظروف المناخية”.

واستبعد مسؤول الكاف إقامة أمم أفريقيا في شهري يونيو ويوليو 2021، كونها نفس فترة إقامة كأسي أمم أوروبا وأميركا اللاتينية، مضيفًا “أفضل وقت لتأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 إلى 2022، لكن أكرر هذه بدائل، والأولوية هي لعب البطولة في موعدها المُحدد مسبقًا”.

وتتصدر منتخبات “غينيا كوناكري وأوغندا وغانا وجامبيا والمغرب وموزمبيق وجزر القمر والجزائر والسنغال وتونس ومدغشقر ونيجيريا” المجموعات ال12 بعد أول جولتين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

بينما تحتل منتخبات مالي وبوركينا فاسو والسودان والجابون وموريتانيا والكاميرون وكينيا وزيمبابوي والكونجو برازفيل وتنزانيا وكوت دي فوار وبنين المراكز الثانية في المجموعات.

وتُعد أكبر مفاجآت تصفيات أمم أفريقيا 2021، احتلال المنتخب المصري العريق للمركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين متأخرًا بفارق الأهداف عن كينيا الثانية وبفارق نقطتين عن جزر القمر المتصدرة.

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