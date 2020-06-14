الشباب السعودي يطلب من الأهلي تسهيل انتقال أزارو

يتمسك نادي الشباب السعودي، بالحصول على خدمات مهاجم الأهلي الدولي المغربي “وليد أزارو“، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وطلب مسؤولو نادي الشباب من مسؤولي النادي الاهلي، تسهيل انتقال وليد أزارو إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر الأهلي عدم استمرار وليد أزارو بين صفوفه خلال الموسم المقبل، بناء على توصية المدير الفني للفريق السويسري “رينيه فايلر” الذي يرفض استمراره لعدم الحاجة إلى جهوده.

وكان أزارو قد رحل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وتواصل الشباب السعودي مع إدارة الاهلي خلال الأيام الأخيرة، من أجل التفاوض على المبلغ المطلوب من أجل بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وحدد الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل أزارو إلى أي فريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد أزارو مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير القادم.

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