يتمسك نادي الشباب السعودي، بالحصول على خدمات مهاجم الأهلي الدولي المغربي “وليد أزارو“، خلال الميركاتو الصيفي 2020.
وطلب مسؤولو نادي الشباب من مسؤولي النادي الاهلي، تسهيل انتقال وليد أزارو إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقرر الأهلي عدم استمرار وليد أزارو بين صفوفه خلال الموسم المقبل، بناء على توصية المدير الفني للفريق السويسري “رينيه فايلر” الذي يرفض استمراره لعدم الحاجة إلى جهوده.
وكان أزارو قد رحل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وتواصل الشباب السعودي مع إدارة الاهلي خلال الأيام الأخيرة، من أجل التفاوض على المبلغ المطلوب من أجل بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2020.
وحدد الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل أزارو إلى أي فريق عقب نهاية الموسم الحالي.
وينتهي تعاقد أزارو مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير القادم.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب السعودي يطلب من الأهلي تسهيل انتقال أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.