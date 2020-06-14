وزير الإعلام يلمح إلى استئناف الدوري المصري

قال وزير الإعلام المصري “أسامة هيكل” أن بطولة الدوري المصري قد تستأنف بعد نهاية شهر يوليو المقبل.
وأكد هيكل في تصريحات تلفزيونية لقناة “الحدث” أن الدولة وضعت خطة متكاملة لإعادة النشاط الرياضي من جديد.
وتوقفت الحياة الرياضية في مصر عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في شهر مارس من العام الجاري.
وكشف هيكل عن أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن كل ما يحتاجه كل نشاط للعودة والإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.
وأنهى وزير الإعلام تصريحاته مشددا على أن عودة الدوري المصري تحتاج إلى تحسن في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن الدوري سيقام في حال عودته بدون حضور جماهيري.
وتوقف الدوري المصري منذ الجولة الثامنة عشر، ويتصدر الاهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي من خلفه المقاولون برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة، والزمالك رابعا برصيد 31 نقطة.
وتجتمع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بأندية الدوري خلال الأسبوع الجاري لحسم مصير المسابقة سواء باستكمالها أو الغائها.
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