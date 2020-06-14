حازم إمام يحسم مستقبله مع الزمالك

أكد قائد الزمالك “حازم إمام“، اقترابه من تجديد تعاقده مع النادي، عقب مكالمة هاتفية جمعته بالمشرف على الكرة بالفريق أمير مرتضى منصور.
وكشف حازم إمام عن استقرار إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور على التجديد له والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق.
وينتهي تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي 2020.
وأبدى ظهير الزمالك سعادته الشديدة بسبب تمسك مسؤولي النادي بتواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود رغبة داخل الزمالك في التخلص من حازم إمام وعدم التجديد له، لكن النادي وعد اللاعب باستمراره مع الفريق.
ويعاني الزمالك من عجز في مركز الظهير الأيمن عقب رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم نجاحه في التعاقد مع لاعب جديد حتى الآن.
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