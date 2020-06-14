أكد مهاجم الاهلي والمنتخب المصري السابق “عماد متعب” أن لقب نادي القرن حسم منذ سنوات لصالح الأهلي، وأن زميله السابق محمد أبو تريكة لاعب فريد لن يتكرر مرة أخرى.
ويرى عماد متعب أن الجهة الرسمية المنوطة باختيار نادي القرن هي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وأنها قامت بالفعل بتتويج الأهلي باللقب.
وقرر رئيس الزمالك مرتضى منصور تشكيل لجنة لإعداد ملف خاص بقضية نادي القرن من أجل تقديم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بهدف سحب اللقب من الأهلي ومنحه لناديه.
وأشار متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” إلى أن ملف نادي القرن محسوم منذ 20 سنة، ولا مجال للتشكيك في فوز الاهلي باللقب، لأنه حصل عليه بشكل شرعي.
وأكد مهاجم الفراعنة السابق أن من حق نادي الزمالك اللجوء إلى القنوات الشرعية في حال امتلاكه أي أدلة أو مستندات تثبت أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن.
وقام مرتضى منصور بوضع لافتات ضخمة داخل أروقة مقر نادي الزمالك، كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات 9، وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.
أبو تريكة لاعب ممتع لن يتكرر
قال عماد متعب أن صانع ألعاب الاهلي والمنتخب الوطني السابق “محمد أبو تريكة” كان لاعبا ممتعا للغاية، وأن المهارة التي كان يتمتع بها كانت مفيدة لزملائه وللفريق.
وشدد متعب في نهاية تصريحاته، على أنه كان سعيد للغاية بمجاورة أبو تريكة في الملعب مع الأهلي والمنتخب، مؤكدا أنه لاعب أسطوري، لن يتكرر مرة أخرى.
..
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: الأهلي نادي القرن.. وأبو تريكة لن يتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.