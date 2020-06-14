إصاباتان جديدتان بكورونا في الدوري الانجليزي

كشف نادي نوريتش سيتي إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت حالتي إصابة في الجولة الأحدث من الفحوصات التي أجريت تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تُستأنف منافسات البريميرليج في 17 يونيو الجاري، بعد توقف لقرابة الثلاثة أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشرعت رابطة الدوري الإنجليزي منذ مايو في إجراء مراحل متتالية من الفحوص لكل أفراد الأندية، تمهيدا لاستكمال الجولات التسع المتبقية، التي ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان أمس السبت، أكدت رابطة الدوري “أن 1200 لاعب وعضو في ناد خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة 11 و12 يونيو. من بين هؤلاء، سُجلت حالتان إيجابيتان من ناديين”.

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين، لكن أكد نادي نورويتش بعد ذلك في بيان أن أحد لاعبيه “جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص كوفيد 19”.

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وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعني، مؤكدا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قبل رابطة الدوري سيعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نوريتش سيتي أن على أن اللاعب “لن يتمكن من العودة، إلا بعد الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية”.

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبريميرليج، أجريت حتى الآن 8 مراحل من الفحوص بمعدل يومين لكل مرحلة.

وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل لأول مرة منذ مارس الماضي، عندما توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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