رياضة | أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الترتيبات المتعلقة اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الصندوق العربي لبحث الأنشطة الشبابية والرياضية، واجتماع الدورة (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمقرر عقدهما "أون لاين" يومي 2 و5 يوليو المقبل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما استعرض الوزير الاستعدادات الخاصة باجتماعات اللجان الفنية المعاونة "المالية والشبابية والرياضية" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمزمع تنفيذهم "أون لاين" أيام 22 و24 و27 و28 يونيو الجاري.

ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتنوعة خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإطلاع على المقترحات الخاصة بالبرامج والمشروعات العربية المطروحة، والتي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التباحث مع وزراء الشباب والرياضة العرب حول العديد من القضايا الشبابية والرياضية، والتعرف على خبرات الدول في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مستوى قطاعي الشباب والرياضة، مشيرًا إلي التعاون مع جامعة الدول العربية والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وفقًا والظروف والتحديات الراهنة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود حسن، عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عضو الأمانة الفنية للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

.رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".