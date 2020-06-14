رياضة | تقارير إيطالية.. يوفنتوس يعرض نجمه على توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير إيطالية.. يوفنتوس يعرض نجمه على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الأحد، قيام إدارة نادي يوفنتوس بعرض نجم الفريق على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن مسئولي يوفنتوس عرضوا انتقال لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي لتوتنهام على سبيل الإعارة، في سوق الإنتقالات.

وأشار الموقع، أن إدارة يوفنتوس تريد التخلص من الراتب الباهظ لرامسي، والذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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وعلى الرغم من انضمام اللاعب مطلع الموسم في صفقة إنتقال حر من نادي أرسنال، إلا أن مستقبل اللاعب غير واضح مع يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وتم ربط اللاعب بالخروج ضمن أكثر من صفقة تبادلية، لعل أبرزها صفقة إنتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وأكد الموقع، أن نادي توتنهام يفكر في العرض، في ظل بحث الفريق عن تدعيم خط الوسط، إلا أن إدارة النادي لم تحسم الأمر حتى الآن.

وغاب لاعب أرسنال السابق عن لقاء فريقه أمس الأول ضد نادي ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والذي انتهي بالتعادل السلبي، وتأهل يوفنتوس بفضل هذا للمباراة النهائية ضد نابولي يوم الأربعاء المقبل.