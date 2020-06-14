رياضة | ريال مدريد يبحث عن حل ودي لضم كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبحث عن حل ودي لضم كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز إلى ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية، رغم الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة ليكيب في تقرير لها إلى أن ريال مدريد يتمتع بوضع مالي قوي لذلك يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف رقم 1 لفلورنتينو بيريز.

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وذكرت أن بيريز يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.