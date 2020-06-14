رياضة | فان دي بيك يُفسح الطريق لتشيلسي لضم هافرتز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فان دي بيك يُفسح الطريق لتشيلسي لضم هافرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تطورات جديدة، بشأن صراع ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، لضم صانع الألعاب الألماني كاي هافرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، في فترة الإنتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن تشيلسي يغرد وحيداً في سباق ضم هافرتز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد يركز على ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس، مما أفسح المجال للبلوز لضم اللاعب.

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وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي يقترب من ضم اللاعب مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وتألق اللاعب بشكل كبير مع ليفركوزن خلال الموسم الحالي، مما ربطه بعدة أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.

على الجانب الآخر، يبدو مانشستر يونايتد قريباً من ضم دي بيك، بعد التقارير التي تشير لإنسحاب ريال مدريد من الصفقة.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن صفقة دي بيك قد تلكف خزينة الشياطين الحمر مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني.