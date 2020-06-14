رياضة | ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر العرض المحتمل من نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس قد يكون على وشك خسارة نجم الفريق كريستيانو رونالدو في سبيل العودة إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرضًا بقيمة 58 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني) للحصول على توقيع رونالدو في الموسم الجديد.