رياضة | أهم لاعب في الزمالك يدرس الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أهم لاعب في الزمالك يدرس الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض، عدد من العروض الخارجية أبرزها من الدوري التركي، لخلع قميص القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم عن رغبة فريق طرابزون سبور التركي فى ضم أشرف بن شرقي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت التقارير أن عرض طرابزون سيكون بقيمة 800 ألف يورو لضم اللاعب من صفوف القلعة البيضاء.

ويتمسك الزمالك ببقاء أشرف بن شرقي خاصة انه أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي الذى يعتمد عليه المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان بن شرقي قد ساهم في تحقيق الزمالك بطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.