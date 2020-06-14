رياضة | كارتيرون يطلب تجديد عقد حازم إمام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب تجديد عقد حازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، من أجل التواجد بقائمة الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤولو داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التجديد مع حازم إمام باعتباره واحد من اللاعبين المهمين بالفريق.

واضاف المصدر ذاته بأن كارتيرون طلب التعاقد مع ظهير أيمن جديد بجانب التجديد لحازم امام، بعد ظهور الأخير بشكل طيب خلال مباريات الفريق الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي في مصر.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.