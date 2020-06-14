رياضة | نيمار يزيد الغموض حول عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يزيد الغموض حول عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن معاناته في آخر موسمين، خلال تصريحات لمجلة "VOGUE".

وقال نيمار: "لا يوجد شيء أسوأ من الإصابة بالنسبة للرياضي المحترف فلقد عانيت بالفعل من إصابات في الموسمين الماضيين".

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وأضاف نيمار عن عودته لبرشلونة: " لا جديد فلم يحدث أي شيء.. العقل يمثل نصف نجاح أي لاعب، إذا كان العقل سليما فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام".

وحول وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت، الذي تربطه به علاقة جيدة، قال: "تأثرت بوفاة كوبي، لأن حياتنا كانت مشتركة.. فقدت الرياضة والمجتمع رجلاً عظيمًا".