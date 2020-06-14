شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد ونابولي يطاردان نجم الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نجم نادي نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، يوسف عطال، على رادار ناديي واتفورد الإنجليزي ونابولي الإيطالي من أجل التعاقد معه مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث الناديين عن ضم اللاعب الدولي الجزائري، حسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، إذ يسعى كل منهما لتعزيز خط دفاعه بظهير جديد.

وكان «عطال» قد ارتبط اسمه خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي إلا أن الصفقة فشلت، حسب التقرير الفرنسي.

وجذب يوسف عطال الأنظار في أوروبا بعد تألقه بقميص نيس منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الماضي إذ أظهر قدرات هجومية عالية، وانطلاقات قوية.

وخاض النجم الجزائري 14 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، كما حصل على 6 بطاقات صفراء.

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