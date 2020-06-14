الشرطة البريطانية تنهي قضية لاعب تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

كشف لاعب ​تشيلسي​ الإنكليزي كالوم هدسون ​أودوي​ أنه لن يواجه أي إجراء آخر بشأن ادعاء بالاغتصاب الموجه ضده.



يُذكر أنه كان قد أُلقي القبض على هدسون أودوي في 17 أيار وأُفرج عنه بكفالة، لكن لاعب إنكلترا الدولي قال إن الشرطة لن تأخذ القضية إلى أكثر من ذلك.

وكتب أودوي على تويتر: "في الوقت الذي تحدث فيه أشياء أكبر في العالم الآن، قد تكون على دراية بالمزاعم الخطيرة التي وجهت ضدي. لقد بقيت صامتاً وساعدت الشرطة بالكامل خلال استفساراتهم. وبعد تحقيق كامل وشامل، أكدت الشرطة الآن أنها لن تتخذ أي إجراء آخر".