برايثوايت: آمل أن أستمر في تسجيل الأهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

أعرب اللاعب مارتن ​برايثوايت​ عن أمله في تسجيل المزيد من الأهداف ل​برشلونة​ من أجل مساعدة الفريق على الفوز بقلب ​الدوري الإسباني​.



وقال برايثوايت: "لقد كنت أنتظر ذلك منذ فترة طويلة، لذا من المدهش أن أسجل هدفي الأول. كان من المهم أن نبدأ كما فعلنا يوم السبت، لذلك نحن سعداء وعلينا أن نستمر على هذا النحو".

وأضاف: "كمهاجم تريد تسجيل الأهداف وكنت أعمل كثيرًا خلال فترة تعليق الدوري، وكنت أتطلع حقًا للعب وآمل أن أحصل على هدف وأنا سعيد، أنا سعيد حقًا".