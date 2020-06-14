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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليوناردو: مبابي هو مستقبل باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عزمه على ربط كيليان مبابي ونيمار بالنادي على المدى الطويل.
وقال ليوناردو: "لا يوجد شيء يخبرنا أنهم سيغادرون هذا الصيف. كلاهما لا يزال لديهما سنتان في عقودهما ونحن نفكر في ما يمكننا القيام به بعد ذلك معهم. نريد المضي قدما".
وأضاف: "مبابي هو مستقبل باريس سان جيرمان. هذا ما يريده الجميع. السيناريو المثالي هو أن يمدد عقده. إنه بالفعل من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم".
وتابع: "ليست هناك حاجة إلى الإفراط في التفكير فيه. علينا الاستفادة من امتلاكهم لأنهم شيء ضخم. علينا أن نجد حلاً للاستمرار معًا".
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