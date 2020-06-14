شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكرم آية مدنى ويدعوها للمشاركة فى عضوية لجنة المشروع القومى للموهبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، اللاعبة آية مدني لاعبة منتخب مصر السابق للخماسي الحديث لدورها الملموس في مناصبها الدولية حيث تتولى منصب عضو لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.



آية مدنى مع وزير الرياضة

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع اللاعبة، أكد خلاله على دعم الوزارة لها، والاستفادة من خبراتها بمشاركتها في لجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والذي تتبناه الوزارة، وكذا مشاركتها في عضوية اللجنة العلمية للوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على الإستفادة من الخبرات المتراكمة لدي اللاعبين الدوليين السابقين الذين أعطوا الكثير لمصر في مختلف الألعاب، وذلك بما يعود بالنفع على تطوير أداء اللاعبين المصريين، واكتشاف الموهوبين منهم، ووضع خطط إعدادهم بالشكل الأمثل لتحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.

ناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 ، كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة فى يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

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وزير الرياضة يكرم آية مدنى

حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولى شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة فى الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذا مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.