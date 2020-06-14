شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "سوبر كرة" أن مسئولو النادي الأهلي حصلوا على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال الفترة الماضية تمهيداً للإنتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات وإتصالات مُكثفة بين الأهلي واللاعب أسفرت في النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وقال مصدر في نادي المقاولون العرب لـ"الخليج 365" أن مسئولاً بارزاً في الأهلي عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر وتم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء ، موضحاً أن اللاعب فضّل الاهلي عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة في أوربا ومن أندية محلية أيضاً.

وكشف المصدر أن الاهلي سيفتح خطوط إتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمي حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء بعدما نال إعجاب الجهاز الفني للأحمر ولجنة التخطيط للقلعة الحمراء ، موضحاً أن توقيع اللاعب كان مُهماً من أجل حسم الجدل الذي أُثير بشأن تلقي اللاعب عروضاً من أندية خارجية ومحلية وما تردد بشأن رغبة طاهر في الأحتراف الأوربي.

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وقال مصدر مّقرّب من طاهر محمد طاهر أن الأخير أختار الاهلي بعدما تابع العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية ووجد أنها ليست بالقوية ولن تضيف له بعكس الحال إذا ما رحل للأهلي وشارك معه بشكل مؤثر حيث ستزيد فرصته في التواجد مع المنتخبات الوطنية سواء الأولمبي أو الأول وسيكتسب الخبراات التى تؤهله فيما بعد للأحتراف بأحد الأندية الدوريات الكبيرة في أوربا.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، في آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.