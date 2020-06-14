شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم :الزمالك قبل مرتضى منصور كان "تحت الصفر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك أن القلعة البيضاء تغير وضعها تماماً منذ تولى المستشار مرتضى منصور رئاسة النادى الابيض مؤكداً أن النادى كان تحت الصفر قبل توليه المسئولية ، وقال أحمد جلال إبراهيم فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيف زاهر فى برنامجه "وان تو" على أذاعة أون سبورت: " فى 2014 حينما قررت خوض الانتخابات شعرت أن مرتضى منصور هو رجل المرحلة فلقد كان الزمالك تحت الصفر حتى جاء مرتضى منصور وقدر يجيب حقوق النادى ويرفع القيمة التسويقية والرعاية ".

ويضيف أحمد جلال إبراهيم : "قبل مرتضى منصور كان عقود رعاية الزمالك متدنية للغاية، وفى وقت قصير قدرنا نرفع عقود الرعاية ونتعاقد مع لاعبين مميزون ونسترد بطولات كان غايبة عن الاذهان بفضل مجلس قوى ينظر دائماً لمستقبل القلعة البيضاء ".

وتابع نائب الزمالك : "أحنا من عائلة زملكاوية أباً عن جد وأشعر بقيمة وتاريخ هذا النادى جيداً ، وأعلم أننا كمجلس لسنا مخلدون سيأتى يوم سنرحل وحينها سوف نحكى لـ "أولادنا" كيف صنعنا هذه الانجازات فى القلعة البيضاء".

وأكمل أحمد جلال إبراهيم : " أشعر أن أكبر إنجازات مجلس مرتضى منصور هى عودة الأسر للزمالك بعدما كانت تتوجه لأندية أخرى ، ولكننا اليوم نذهب بعائلاتنا لقضاء يومنا فى القلعة البيضاء"

وعن متابعته للسويشال ميديا قال نائب الزمالك : " أتابع كل الاراء كمسئول ولكن الكلمة التى أدلى بيها تكون بحساب فهناك مواقف كثيرة الصمت أفضل شىء لحلها"

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وعن أزمة كورونا قال أحمد جلال ابراهيم : " كل الاندية تأثرت بهذه الأزمة ، ونحاول علاج الازمة المالية من خلال الاشتراكات والمحلات على سور النادى

وفى وقت سابق ، قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، أن كارتيرون المدير الفنى للفريق قدم تسهيلات كبيرة قبل تجديد عقده موجها الشكر للمدير الفنى بعد تنازله عن قيمة 50% من مستحقاته خلال الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن عقد المدير الفنى الجديد لمدة سنة تمت زيادته بنسبة 20% وهى زيادة بسيطة خاصة وأنه حقق بطولات للنادى الابيض لكن الخواجة فخور وسعيد بالتواجد فى البيت الأبيض.

فى السياق ذاته، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو"، مشددا أن التنازل عن تلك القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل.