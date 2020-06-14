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بريثويت سعيد بتسجيل هدفه الأول مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت سعادة بالغة بعد تسجيله هدفه الأول مع فريقه برشلونة خلال الفوز العريض على ريال مايوركا 4 -صفر في أول مباراة للفريق بعد استئناف لكرة القدم عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار "كوفيد-19".

وقال بريثويت في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة:من المذهل تسجيل أول هدف لي مع برشلونة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو استئناف الموسم بالفوز.

وزاد: نحن سعداء بهذه النتيجة، لكن علينا أن نواصل اللعب بهذه الطريقة ونحقق الفوز في المباريات، حتى نتوج باللقب في نهاية المطاف.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين ملاحقه وغريمه التقليدي إلى خمس نقاط، علما بأن الأخير سيلعب مباراته مساء يوم الأحد أمام إيبار

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