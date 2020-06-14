الشرطة تعتقل لاعب الدوري الإنجليزي خطأ لأسباب عنصرية

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لندن: كشف لاعب بورنموث الإنجليزي أرنوت دانجوما، عن تعرّضه للاعتقال قبل أيام قليلة من دخول بريطانيا الإغلاق التام في أواخر مارس الماضي، منددًا بـ”دوافع عنصرية” وراء إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه في محاولة قتل.

بحسب صحيفة "صن" البريطانية فإن دانجوما، الجناح الهولندي البالغ من العمر (23 عامًا)، أكد أن اعتقاله تم عن طريق الخطأ.

روى اللاعب تفاصيل الواقعة للصحيفة، حيث كان في وسط مدينة بورنموث، في جنوب إنجلترا، لشراء الطعام عندما باغته شرطيون، وقال: "فجأة ظهرت سيارة شرطة، وقفز منها ضابطان، وصرخ أحدهما: ضع يديك على السياج". رد اللاعب المولود في نيجيريا: "ماذا فعلت؟"، لكن الرد جاءه سريعًا من رجال الشرطة: "ضع يديك على السياج واصمت".

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بعدئذ تبيّن أن الشرطيين كانوا يبحثون عن مشتبه في تورطه بحادث طعن في 16 مارس الماضي، أي قبل نحو أسبوع من دخول بريطانيا في إغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكد اللاعب أن تصرف ضباط الشرطة البريطانية معه سبب له إحراجًا، فـ"الموجودون في المكان راحوا يتلقطون الصور لي".

أضاف "جن جنوني بسبب هذا التصرف، وقلت كلمات ما كان يجب أن أقولها"، وفي نهاية المطاف اكتفى الشرطي بالقول: "أنت لست الشخص الذي نبحث عنه. يمكنك الذهاب".

لم تتقدم عناصر الشرطة من اللاعب بورنموث باعتذار رغم الخطأ الذي ارتكبته، فقرر بناء على ذلك تقديم شكوى رسمية. يأتي كشف دانجوما عن الحادث، في وقت تجتاح الولايات المتحدة والعالم احتجاجات ضد العنصرية التي تمارس ضد السود.