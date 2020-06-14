كريستيانو رونالدو يكسر إجراءات كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على متن رحلة على طائرته الخاصة إلى البرتغال، وبالتحديد إلى مسقط رأسه جزيرة ماديرا.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد ذكرت تقارير إعلامية، أن اللاعب قرر السفر إلى ماديرا لمتابعة الأعمال في منزله الفخم الجديد هناك، والذي تصل تكلفته إلى نحو 8 ملايين يورو، والواقع في منطقة ريفية جميلة في “كوينتا دا مارينا”.

أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يخطط حاليا لجعل هذا المنزل العائلي، مكانه المفضل بعد اعتزاله كرة القدم.

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رونالدو غادر إيطاليا رغم انخراط لاعبي يوفنتوس، في التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم، اعتبار من 20 يونيو الجاري، ولكن قبل هذا الموعد، سيخوض رفاق النجم البرتغالي، مباراة هامة ومصيرية ضد ميلان، الجمعة، ضمن إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

زيارة رونالدو لبلاده لم تمر دون أن تثير ضجة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل بعض الرواد، صورة لرونادو يظهر فيها مع أحد المشجعين بدون كمامة، وهو ما اعتبروه خرقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في البرتغال للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

أما فئة أخرى من الرواد، فقد دافعت عن رونالدو، موضحة أن الأخير اضطر لنزع كمامته لالتقاط صورة مع مالكة أحد المطاعم في ماديرا.