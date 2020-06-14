الامارات | ميسي يقهر فترة التوقف ويسجل رقماً قياسياً جديداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تدوين أرقامه القياسية بقميص البارسا، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما أحرز أمس هدفاً في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني عقب فترة التوقف، في مرمى ريال مايوركا.



وحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن ميسي يعد اللاعب الوحيد الذي سجل 20 هدفاً أو أكثر في مواسمه 12 الأخيرة في الدوري الإسباني.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز على ريال مايوركا 4-0 على ملعب سون مويكس، في إطار الأسبوع 28 بـ"الليغا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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