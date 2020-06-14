الامارات | تعرّف إلى أسباب انسحاب فريق الجزيرة من مباراة بالدوري السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى أسباب انسحاب فريق الجزيرة من مباراة بالدوري السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الدقيقة 91 من عمر لقاء فريقي الوثبة والجزيرة الذي أقيم أمس لحساب الجولة 20 في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، انسحاب فريق الجزيرة من المباراة، احتجاجاً على احتساب الحكم لركلة جزاء لأصحاب الأرض الوثبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى الرغم من تقدم الجزيرة في الدقيقة العاشرة عبر لاعبه جومرد العلي، إلا أنه سرعان ما أدرك الوثبة التعادل في الدقيقة 29 عبر لاعبه سعد أحمد، ليواصل التعادل الإيجابي فرض نفسه حتى الوقت الإضافي، والذي شهدت الدقيقة الأولى منه احتساب الحكم عمار أبوعلو، لركلة جزاء لمصلحة الوثبة، اعترض عليها لاعبو الجزيرة، وانسحبوا من ارض الملعب، ما دفع الحكم لإعطاء المهلة القانونية لعودة لاعبي الجزيرة لاستكمال اللعب، إلا أن إصرارهم على الانسحاب، دفع بأبوعلو لإعلان نهاية المباراة، ورفع تقريره إلى اتحاد الكرة السورية للبت بشأن نتيجتها.

وكان الوثبة يمنّي النفس في حصد النقاط الثلاث للمباراة، بطموح مواصلة مطاردة تشرين المتصدر، خصوصاً بعد أن نجح تشرين في تعزيز صدارته بفوزه على مضيفه الطليعة بنتيجة هدفين دون رد، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة، بفارق الست نقاط على الجيش الذي بات يحتل مركز الوصيف على اثر فوزه على جاره الشرطة بواقع هدفين لهدف واحد، وليضطر الوثبة للبقاء ثالثاً برصيد 39 نقطة، بفارق النقطتين عن حطين صاحب المركز الرابع.

Advertisements

وفي بقية نتائج مباريات الجولة 20 من الدوري السوري، حقق فريق جبلة انتصاراً صعباً على الكرامة بنتيجة هدف دون رد، قبل أن تعاود النتيجة ذاتها الظهور مجدداً في لقاء فاز خلاله الساحل على النواعير، وليكتفي حطين وعلى ارض ملعبه بنتيجة التعادل السلبي مع الوحدة الدمشقي، وهي النتيجة ذاتها الذي انتهى عليها لقاء الاتحاد الحلبية مع الفتوة في مباراة أقيمت على استاد السابع من نيسان في حلب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news