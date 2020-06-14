شكرا لقرائتكم خبر عن «كوستا» و«كاراسكو» يقودان هجوم أتلتيكو مدريد في مواجهة بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وتعد المباراة هي الأولى للفريقين بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف «لاليجا» بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

أوبلاك- تريبير- سافيتش- خيمينيز- رينان لودي- كوكي- توماس بارتي- لوريانتي- ساؤل نيجيز- كاراسكو- دييجو كوستا.

فيما جاء تشكيل بيلباو على النحو التالي:

سيمون- كابا- يراي- مارتينيز- بيرشيش- داني جارسيا- أوناي لوبيز- موناين- راؤول جارسيا- كوردوبا- ويليامز.

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