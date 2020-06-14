روجيه ميلا يحتفي بذكرى هدفه الأول بكأس العالم 1990 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى النجم روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، بذكرى إحراز أول أهدافه في بطولة كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا بمرمى منتخب رومانيا.

اعتزال ميلا دوليا في عام 1987 إلا أنه تلقى طلب من رئيس الجمهورية للمشاركة مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 1990، رغم أن عمره وصل إلى 38 عامًا وقتها.

وأحرز النجم الكاميروني أربعة أهداف في مونديال 90، واحتفل بكل منها برقصته الشهيرة، حيث سجل هدفين أمام رومانيا في مرحلة المجموعات، ثم هدفين آخرين أمام كولومبيا في ثمن النهائي في مرمى الحارس الأسطوري هيجيتا، ليقود الأسود إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكاميرون وأفريقيا بشكل عام.

وعزز رقمه القياسي بصفته أكبر لاعب سنا يهز الشباك في البطولة عندما أحرز هدفا آخر في نهائيات الولايات المتحدة بعد ذلك بأربعة أعوام في مرمى روسيا وكان بعمر 42 عاما.

وكتب ميلا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في مثل هذا اليوم عام 1990، الكاميرون واجهت رومانيا وسجلت هدفي الأول في كأس العالم».

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هدف روجيه ميلا في رومانيا بكأس العالم 1990

هدف روجيه ميلا في رومانيا بكأس العالم 1990

هدف روجيه ميلا في رومانيا بكأس العالم 1990