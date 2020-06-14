شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يهزم مانشستر يونايتد في صراع ضم «بيلينجهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح جود بيلينجهام، النجم الشاب لنادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من حزم حقائبه والرحيل إلى ألمانيا للانضمام إلى نادي بروسيا دورتموند.

وحسب صحيفة «إنديبندنت» البريطانية، فسيوقع دورتموند مع اللاعب مع فتح سوق الانتقالات الصيفية بعدما نجح في إقناعه بالانضمام إليه ورفض الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويشعر اللاعب الشاب بالانبهار نحو كيفية تعامل الفريق الألماني مع مواطنه جادون سانشو والتطور الرهيب الذي شهده مستوى اللاعب، وهو ما أعطى الفريق الألماني أفضلية في المفاوضات على مانشستر يونايتد.

كذلك، يعتقد أن الفريق الألماني مستعد لتقديم وعد للاعب بمنحه مزيد من وقت اللعب عن ذلك الذي سيحصل عليه في أولد ترافورد.

ويعتبر «بيلينجهام»، صاحب الـ 16 عامًا، أحد المواهب الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإنجليزية إذ جذب أنظار العديد من أندية القمة في بلاده وخارجها.

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