شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: فتح الأندية سيتم بشكل تدريجي.. والدوري بدون جمهور حال استئنافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن سيتم خلال الأسبوعين الجاري والقادم الإعلان عن خطط القطاعات المختلفة للعودة، ومن بينها الأنشطة الرياضية، والتي توقفت في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «هيكل»، في تصريحات عبر برنامج «القاهرة الآن» على قناة الحدث: «حتى يعود كل قطاع، لابد من أن نحدد الشكل الذي سيعود عليه، وأن يفهم الناس طريقة التعامل مع العودة،، وهذا في حالة الاتفاق على فتح هذا القطاع».

وأوضح تعليقا على فتح الأندية لتلقي الاشتراكات بداية من 15 يونيو: «الأندية الرياضية على سبيل المثال، الناس بتقول إن 15 يوم مش كفاية علشان الناس تدفع اشتراكات، ممكن نمد ده شوية».

وأضاف: «لو الأمور تحسنت في أول يوليو سنبدأ فتح الأندية بشكل تدريجي، لأنه لا يصح أن يذهب الجميع للأندية بشكل جماعي، وبالتالي سيحدث زحام وأزمة».

وتابع: «سنرى الإجراء، وما يترتب عليه، حتى نبدأ في الإجراء الذي يليه، وفي نهاية الأمر من الممكن استئناف الدوري بدون جمهور طبعا، وممكن استئناف بعض الأنشطة الرياضية الأخرى، خاصة الألعاب التي ليس بها احتكاكات كبيرة، وأيضًا دون جمهور».

Advertisements