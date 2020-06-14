شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة مايوركا × برشلونة: التوقف لا يؤثر على ميسي (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ضمن برشلونة البقاء على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» حتى الجولة القادمة على الأقل بعد تحقيقه فوزًا ساحقًا خارج قواعده بنتيجة 4-0 على مضيفه مايوركا، في مباراة ضمن مباريات الجولة 28 من لاليجا، والتي تمثل أولى جولات الموسم بعد استئنافه عقب فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ورفع برشلونة رصيده على قمة الترتيب إلى 61 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي سيلعب مساء اليوم الأحد، ضد إيبار في استكمال لمباريات الجولة.

وتلقى مايوركا خسارة ثقيلة هي الثانية على التوالي في ملعبه، ليستمر بقاء الفريق ضمن ثلاثي الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

ونجح فريق برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه خارج قواعده للمرة الأولى بعد 10 مباريات متتالية بعيدًا عن ملعبه في مختلف البطولات دون نجاح في ذلك، وللمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر الماضي (ضد أتلتيكو مدريد في الدوري).

وأفتتح أرتورو فيدال التهديف في المباراة بعد 65 ثانية فقط في البداية مسجلًا ثاني أسرع أهداف هذا الموسم، وأسرع هدف لبرشلونة في لاليجا منذ عام 2016 (هدف منير الحدادي ضد مالجا، بعد 63 ثانية من بداية المباراة).

وعزز المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت تقدم برشلونة بتسجيله هدف ثاني، ليفتتح سجله التهديفي بقميص برشلونة بتسجيله هدفه الأول على الإطلاق بقميص فريقه الجديد الذي كان انضم إلى صفوفه في فبراير الماضي، ويصبح ثالث لاعب دانماركي يسجل هدف في لاليجا بقميص برشلونة بعد ميكايل لاودروب وألان سيمونسن.

ولم تؤثر فترة الإيقاف نهائيًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب دور البطولة في المباراة من خلال اشتراكه في تسجيل 3 من الأهداف الأربعة التي سجلها برشلونة مساء الأمس، فصنع الأرجنتيني الهدفين الثاني والثالث قبل أن يشرف شخصيًا بنفسه على تسجيل الهدف الرابع، ليرفع رصيد أهدافه في لاليجا هذا الموسم إلى 20، ويحقق رقمًا قياسيًا في المسابقة بتسجيله 20 هدف أو أكثر في 12 موسم متتالي في المسابقة في سجل تهديفي غير مسبوق للاعب في المسابقة.

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وأوضحت الاحصائيات أن ميسي اشترك في تسجيل 15 هدف من بين أخر 18 هدفًا لبرشلونة في لاليجا (سجل 7 وصنع 8).

وعزز ميسي رقمه في صناعة الأهداف في لاليجا هذا الموسم إلى 14 بعد مرور 28 جولة فقط من الموسم، وهو عدد التمريرات الحاسمة الذي يساوي ما صنعه اللاعب في الموسم الماضي بأكمله (14 تمريرة حاسمة في الدوري).