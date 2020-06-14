شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الإسباني والألماني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، ومباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني «لاليجا» والتي تشهد عودة فريق ريال مدريد مرة أخرى بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». الدوري الألماني: ماينز ضد أوجسبورج: الثالثة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5. شالكه ضد باير ليفركوزن: السادسة مساءا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5. الدوري الإسباني: أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد: الثانية عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. ريال مدريد ضد إيبار: السابعة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. Advertisements ريال سوسيداد ضد أوساسونا: العاشرة مساءا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3. الوضع في مصر

اصابات 42,980

تعافي 11,529

وفيات 1,484

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