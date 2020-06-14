- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
لفت هوغو لوريس قائد توتنهام إلى أن صراعاتهم هذا الموسم تنبع من عدم قدرتهم على التعافي من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الموسم الماضي.
وقال لوريس: "في الموسم الماضي، ذهبنا في جولة رائعة في دوري الأبطال لكننا أنهينا البطولة ونحن راكعين. ليس لديك وقت للتعافي من موسم واحد قبل أن تبدأ موسمًا جديدًا".
وأضاف: "وبعد ذلك كان هناك تراكم للأشياء التي جعلت الوضع أسوأ، ثم الكثير من اللاعبين المصابين وتغيير المدرب. من الصعب أن تظل مستقرًا وأن تنظر دائمًا إلى القمة".
كانت هذه تفاصيل خبر لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.