اخبار الرياضه

لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

لفت هوغو ​لوريس​ قائد ​توتنهام​ إلى أن صراعاتهم هذا الموسم تنبع من عدم قدرتهم على التعافي من خسارة نهائي ​​ أمام الموسم الماضي.

وقال لوريس: "في الموسم الماضي، ذهبنا في جولة رائعة في دوري الأبطال لكننا أنهينا البطولة ونحن راكعين. ليس لديك وقت للتعافي من موسم واحد قبل أن تبدأ موسمًا جديدًا".

وأضاف: "وبعد ذلك كان هناك تراكم للأشياء التي جعلت الوضع أسوأ، ثم الكثير من اللاعبين المصابين وتغيير المدرب. من الصعب أن تظل مستقرًا وأن تنظر دائمًا إلى القمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا