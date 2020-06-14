لوريس يكشف عما يعرقل توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

لفت هوغو ​لوريس​ قائد ​توتنهام​ إلى أن صراعاتهم هذا الموسم تنبع من عدم قدرتهم على التعافي من خسارة نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ أمام ليفربول الموسم الماضي.



وقال لوريس: "في الموسم الماضي، ذهبنا في جولة رائعة في دوري الأبطال لكننا أنهينا البطولة ونحن راكعين. ليس لديك وقت للتعافي من موسم واحد قبل أن تبدأ موسمًا جديدًا".

وأضاف: "وبعد ذلك كان هناك تراكم للأشياء التي جعلت الوضع أسوأ، ثم الكثير من اللاعبين المصابين وتغيير المدرب. من الصعب أن تظل مستقرًا وأن تنظر دائمًا إلى القمة".