اخبار الرياضه

ساوثغايت غير قلق على مستقبل سانشو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثغايت غير قلق على مستقبل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

أعرب مدرب ​المنتخب الإنكليزي​ غاريث ​ساوثغايت​ عن اعتقاده بأن أي قرار يتخذه اللاعب جادون ​سانشو​ بشأن مستقبله سيفيد إنكلترا.

وقال ساوثغايت: "من وجهة نظر شخصية، بالنسبة لإنكلترا، أي وجهة يختارها ستكون مفيدة لانكلترا. إذا لعب في ​دورتموند​، يتم الاعتناء به جيدًا من قبل الموظفين وهم يعطونه الرسائل الصحيحة".

وأضاف: "ليس هناك جانب سلبي بالنسبة لنا إذا بقي مع دورتموند ولكن إذا رأيناه في الدوري الإنكليزي الممتاز، سنرى كيف سيتأقلم في بيئة مختلفة. الشيء الأكثر أهمية هو أن يواصل اللعب بانتظام، لأن هذا هو المفتاح لتحسينه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساوثغايت غير قلق على مستقبل سانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا