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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثغايت غير قلق على مستقبل سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
أعرب مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغايت عن اعتقاده بأن أي قرار يتخذه اللاعب جادون سانشو بشأن مستقبله سيفيد إنكلترا.
وقال ساوثغايت: "من وجهة نظر شخصية، بالنسبة لإنكلترا، أي وجهة يختارها ستكون مفيدة لانكلترا. إذا لعب في دورتموند، يتم الاعتناء به جيدًا من قبل الموظفين وهم يعطونه الرسائل الصحيحة".
وأضاف: "ليس هناك جانب سلبي بالنسبة لنا إذا بقي مع دورتموند ولكن إذا رأيناه في الدوري الإنكليزي الممتاز، سنرى كيف سيتأقلم في بيئة مختلفة. الشيء الأكثر أهمية هو أن يواصل اللعب بانتظام، لأن هذا هو المفتاح لتحسينه".
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