قلق في أروقة توتنهام بسبب إصابة لاعب نورويتش بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز أن أحد لاعبي ​نورويتش​ سيتي وشخص آخر في أحد أندية الدوري، مصابان بفيروس ​كورونا​.

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كان اللاعب أحد حالتين إيجابيتين من 1200 اختبار، كما أنه لعب في مباراة ودية مغلقة يوم الجمعة ضد ​توتنهام​.

ويجب الآن أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام، الأمر الذي يجعله يغيب عن مباراة نورويتش في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ساوثامبتون يوم الجمعة.

وجاء في بيان من نورويتش: "يمكن أن يؤكد نورويتش سيتي أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا بعد الجولة الأخيرة من اختبار Covid-19".