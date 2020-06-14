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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قلق في أروقة توتنهام بسبب إصابة لاعب نورويتش بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت في الدوري الإنكليزي الممتاز أن أحد لاعبي نورويتش سيتي وشخص آخر في أحد أندية الدوري، مصابان بفيروس كورونا.
كان اللاعب أحد حالتين إيجابيتين من 1200 اختبار، كما أنه لعب في مباراة ودية مغلقة يوم الجمعة ضد توتنهام.
ويجب الآن أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام، الأمر الذي يجعله يغيب عن مباراة نورويتش في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ساوثامبتون يوم الجمعة.
وجاء في بيان من نورويتش: "يمكن أن يؤكد نورويتش سيتي أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا بعد الجولة الأخيرة من اختبار Covid-19".
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