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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يستخدم مخيتاريان في مبادلة مع جناح روما كلويفرت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
يتطلع أرسنال إلى ضم جناح روما، جوستين كلويفرت، وتقول صحيفة The Sun أن الغانرز يمكن أن يعرضوا هنريك مخيتاريان ضمن خطوة للتعاقد مع نجم روما الهولندي.
وأمضى مخيتاريان الموسم على سبيل الإعارة في روما وكان الجانب الإيطالي يسعى في البداية إلى إبرام صفقة مماثلة للموسم التالي.
لكن التقارير في إيطاليا تدعي أن أرسنال لا يزال مهتمًا بكلويفرت، نجل الأسطورة الهولندية باتريك.
ويقدر روما الجناح، 21 عامًا، بمبلغ يصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني ويتعين عليه دفع 10 في المئة من أي رسوم تزيد عن 18 مليون جنيه إسترليني إلى ناديه السابق أياكس، وفقًا لشرط في الصفقة التي نقلته إلى إيطاليا في 2018 مقابل 15 مليون جنيه استرليني مبدئي.
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