شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث فى سوق المدربين عن أجنبى بـ20 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الاسماعيلى من 15 لـ 20 دولار راتباً شهرياً للمدرب الاجنبى المنتظر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الحالى للدراويش بعد الاستقرار على رحيله ، ورفض مسئولو النادى الإسماعيلى فكرة التسرع فى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد لفريق الكرة، لاسيما فى ظل غموض موقف الكرة فى أغلب دوريات العالم بسبب جائحة كورونا، ويفضل رئيس النادى الإسماعيلى التمهل فى حسم هذا الملف بغية وجود وقت كافٍ للتعاقد مع مدرب أجنبى مميز يستطيع انتشال فريق الكرة من عثراته .

ورغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو الجارى، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.

واستبعد مصدر بالنادى الإسماعيلى فكرة التعاقد مع التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى السابق للمنتخب الليبى، لخلافة جوميز ا وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "فكرة عرض تدريب الإسماعيلى على البنزرتى صعبة للغاية فى ظل تفضيل إبراهيم عثمان فكرة التعاقد مع مدرب أجنبى شاب وليس كبير السن".

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وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.