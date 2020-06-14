شكرا لقرائتكم لاعب سلة الزمالك المتعافى من كورونا: هذه اصعب لحظاتى مع الفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شعبان عبد الوهاب لاعب سلة الزمالك السابق و المتعافى من فيروس كورونا عن اصعب اللحظات التي مر بها ، خلال اصابته ، والتي نقل على اثرها الى احد المستشفيات لتلقى العلاج ، وعودته الى المنزل منذ 10 أيام .

قال شعبان عبد الوهاب في تصريحات خاصة أنه عانى من ضيق في التنفس وصعوبة في الكلام ، وظن في البقداية انه دور برد طبيعى ، وتناول عدد من الادوبة ، ولكن الأمور تظورت معه ، وكان كل ما يثير قلقه أنه مريض سكر وضغط، و هو ما يعنى ان مناعته اضعف ما يكون ، و بعد جولة من البحث عن مستشفى تقبل استقباله ،وتدخل البعض ، وافق أحد المستشفيات على قبول حالته ، وفور دخول المستشفى سقط مغشيا عليه .

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وأضاف نجم الزمالك السابق انه الفيروس صعب، و اعراضه لا تحتمل، ولكنه خضع للأدوية والعلاج، والذى بدا في العناية المركزة ، ومنه النثل الى احد الغرف ، ثم الرجوع الى المنزل ، بعد سلبية المسحة الثانية .

وأشار عبدالوهاب أنه يخضع لكورس مدته 14 يوما من العزل المنزلى ، ويتبقى له 3 أيام فقط، وذلك لضمان سلامة افراد اسرته ، و لحمايتهم من العدوى حال كان له اثر في جسده .

وعن التواصل مع الاسرة خلال العزل المنزلى قال شعبان :" بكلم اسرتى بالموبايل ، وعند دخول الحمام يكون على بعد مسافة منهم ، و أقوم بعمل الاحتياطات من تعقيم و مطهرات وماسك حفاظا على سلامتهم .