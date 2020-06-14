شكرا لقرائتكم عصام الحضرى فى سيشن جديد بقميص ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انتسجرام، ظهر خلالها السد العالي مرتدياً قميص نادي ليفربول الانجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاحk وكشف عصام الحضرى، في تصريحات سابقة، حقيقة تلقيه بعض العروض من أندية الدورى الممتاز، من أجل العودة للملاعب من جديد، لاسيما وإن السد العالى ابتعد عن الساحة الرياضية منذ فترة وعقب انتهاء تجربته مع فريق النجوم، واتجه بعدها اللاعب للحصول على بعض الرخص التدريبية، من أجل تحقيق حلمه فى تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى أو أحد الفريق الكبرى فى الفترة المقبلة.

وأكد الحضرى فى تصريحات خاصة إنه لم يتلقى أى عرض للعودة للملاعب من جديد، وإنه فى الفترة الحالية يصب تركيزه على مساعدة الحراس واللاعبون الذين يلجئون إليه لخوض تدريباتهم فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

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الحضري

تابع السد العالى حديثه، إنه مازال لم يعلن إعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى، إلا أن الوضع الحالى على الساحة الرياضية لا يساعد على النجاح، الأمر الذى دفعه للتركيز فى مجال التدريب والعمل على تقديم خبراته لمن يتدربون تحت إشرافه.

الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.