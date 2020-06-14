شكرا لقرائتكم الملاكمة يحدد أكتوبر المقبل لانعقاد العمومية العادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن تحديد شهر أكتوبر المقبل موعدا لإنعقاد الجمعيةالعمومية العادية للإتحاد لإعتماد خطة نشاط الموسم الجديد و الحساب الختامى للإتحاد ، مشيرا إلى أنه يتم التجهيز لها من الأن بوضع خطط الموسم المقبل .

ومن جانبه كشف غنيم على إن إتحاد الملاكمة فى حالة إرتياح هذه الفترة، خاصة أنه نجح فى إنهاء مسابقات الموسم منذ شهر فبراير الماضى و الحافز الرياضى و يستعد لوضع خطط الموسم الجديد .

أكدرئيس اتحاد الملاكمة، مسبقا على عودة العمل فى الاتحاد 5 أيام فى الأسبوع بدءاً من ، مع تقليل عدد ساعات العمل من 1 ظهرا إلى 5 مساءً لحماية الموظفين من فيروس كورونا، بعدما شهدت الأيام الماضية العمل يومين فى الأسبوع فقط .

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وأضاف غنيم أن تنفيذ الموظفين للإجراءات الاحترزاية بالتباعد الاجتماعى خلال الدوام وارتداء الكمامات، مشيرا إلى اكتفاء الاتحاد بـ 4 ساعات عمل يومياً فقط فى ظل تعليق النشاط وقلة الضغط .

وأشار غنيم إلى أن إتحاد الملاكمة ملتزم تماما بجميع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن عودة النشاط لن تتم إلى بقرار الحكومة أيضا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.