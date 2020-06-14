شكرا لقرائتكم المظاليم ونجوم نادي مصر أهداف لصفقات إنبي الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح المصدر ذاته إن إتجاه إنبى لضم مواهب القسم الثانى خاصة لانخفاض القيمة التسويقية لهؤلاء اللاعبين بجانب وجود لاعبين مبشرين بمستوى جيد مع فرقهم لذا يتم فحص بعض الأسماء حاليا من جانب الجهاز الفنى لإنبى من أجل إنهاء الصفقات خلال المرحلة المقبلة، بعد حسم مصير النشاط الكروى خلال الفترة القادمة.

Advertisements

فيما استقر الجهاز الفنى لإنبى على تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة، حيث سيحسم طولان مع إدارة النادى بشكل نهائى حجم الصفقات خلال الفترة القادمة بعد معرفة مصير بطولة الدورى وذلك إلى جانب ملف الراحلين عن الفريق البترولى حيث يأتى تركيز طولان حاليًا حول مواصلة متابعة تدريبات اللاعبين فى المنزل والاطمئنان على أحوالهم فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.