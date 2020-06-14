شكرا لقرائتكم تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحف المغربية الضوء على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك على تجديد عقده لمدة موسم واحد جديد تبدأ مع بداية الموسم المقبل.

أعلن نادى الزمالك عن توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تجديد عقده، لمدة موسم جديد، وهو ما يأتى تأكيداً لما نشره "الخليج 365" بحصول نادى الزمالك على توقيع المدرب بشكل رسمى بعد إتمام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كافة الاتفاقات مع المدير الفنى الفرنسى.

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قالت صحيفة " المنتخب " المغربية أن إدارة نادي الزمالك قامت بتجديد العقد مع كارتيرون لمدة موسم آخر بعد نجاحه في الحصول على كأسي السوبر الإفريقي والمصري، وقيادة النادي الأبيض لمواجهة الرجاء البيضاوي في دور نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا، بعدما اطاح بالترجي التونسي في دور ربع النهائى من دورى الأبطال.

أشارت الصحيفة المغربية إلى أن كارتيرون سوف يحصل على ما يقرب مليون دولار سنويا وسوف يتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، ويضم العقد حوافز مالية أخرى، منها حصول المدرب على مكافأة ضخمة في حال تجاوز الرجاء المغربى في دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتتويج باللقب، بينما ينص بند في العقد على تخفيض راتب المدرب كارتيرون في حال استمرار توقف النشاط الكروي لفترة طويلة.

أضافت الصحيفة المغربية أن كارتيرون قد أشرف على تدريب الرجاء البيضاوي، وحقق معه لقب السوبر الإفريقي سنة 2019 على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الناديين بقطر، وانتهت لصالح النسور ب2-1.